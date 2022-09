Canal Segarra - Garrigues / Acuaes

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha autoritzat el projecte que inclou diverses actuacions que complementen la xarxa de drenatges executada fins ara en diferents punts de l'àmbit regable del sistema Segarra-Garrigues (Lleida).

Les obres, que suposen una inversió de 7.831.033 euros , s'executaran entre aquest any i el 2023, ha informat aquest dilluns del departament en un comunicat.



El projecte s'ha redactat atenent diverses peticions de part del territori a causa de l'aparició d'alguns problemes d'entollaments en finques després d'haver-se desenvolupat la xarxa de regadiu i s'ha implementat el reg als diferents sectors.



El projecte inclou actuacions a la xarxa de drenatges dels termes municipals d' Agramunt, Verdú, Maldà, Arbeca, Borges Blanques, Alcanó i Sarroca de Lleida.



La Conselleria preveu l'execució de gairebé 36 quilòmetres de col·lectors soterrats que es col·locaran a una profunditat mínima d'1,5 metres per no dificultar les tasques de cultiu i mantenir el nivell freàtic a un nivell òptim per al cultiu.