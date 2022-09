L'alcalde d'Alcarràs, Jordi Janés, amb una de les actrius de la pel·lícula, Montse Oró, i el regidor Gerard Companys, regidor de cultura i un dels extres a la pel·lícula, aquest dimarts a Alcarràs

L'elecció per l'Acadèmia de Cinema de la pel·lícula ' Alcarràs ', de la directora Carla Simón , per representar Espanya als premis Oscar de l'Acadèmia de Hollywood, ha "il·lusionat" el poble de Lleida on s'ha rodat la major part de la pel·lícula, que narra com viu una família l'última collita de préssec en unes terres on s'instal·laran plaques solars.

"La gent està il·lusionada, és una pilota d'oxigen, l'agricultura sempre està en debat i de vegades de forma negativa pels preus, per l'arribada de gent per a la recollida de fruita als municipis o per les gelades", ha afirmat alcalde, Jordi Janés .

"És un abans i un després, és afegir a la Berlinale aquesta candidatura, el reconeixement a una directora jove, a una pel·lícula parlada en català, a uns actors que són amateurs i que són els nostres veïns", ha afegit.

L'alcalde ha afegit que el poble ha d'aprofitar la nominació que en conjunt és molt positiva per a Alcarràs i ha assenyalat que la pel·lícula està incrementant les visites al poble, cosa que es nota "als comerços ia la restauració"

"Fins i tot es nota a l'església, hi ha gent que ve els diumenges i entra a l'església per veure l'església de la pel·lícula 'Alcarràs'. Ens ho ha dit el capellà" , ha afegit l'alcalde.

Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha felicitat Carla Simón i les productores de la pel·lícula 'Alcarras' per iniciar el camí per lluitar per obtenir l'Oscar al millor film internacional a la gala de Hollywood.

TRANSFORMAR EN VERD LA CATIFA VERMELLA



Talarn ha animat l'equip de la pel·lícula a "transformar en verd la catifa vermella de Hollywood gràcies a difondre sense complexos la realitat de l'entorn rural de Lleida".

El delegat de la Generalitat a Lleida, Bernat Solé , ha afirmat que l'elecció de la pel·lícula 'Alcarràs' per part de l'acadèmia “és un doble reconeixement al cinema produït en català i en llengua catalana ia un dels sectors més importants i que aporta més al PIB per al país i per a la vegueria de Lleida”.

En aquest context, Solé ha insistit que el sector agroalimentari és "un sector que ha patit molt, que continua patint i que és estratègic per a la cohesió i l'equilibri territorial".