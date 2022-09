L'alcalde d'Alcarràs (Lleida), Jordi Janés, amb actors d''Alcarràs' - AJUNTAMENT DE LLEIDA

L'alcalde d' Alcarràs (Lleida), Jordi Janés , ha anunciat aquest dimarts que l'Ajuntament pintarà un mural "d'agraïment" a la directora de la pel·lícula 'Alcarràs', Carla Simón, ia tot el seu equip en un lloc emblemàtic del poble i tornarà a projectar la pel·lícula almenys una vegada més al saló d'actes de Lo Casino.

Janés ha fet aquest anunci durant la festa que ha organitzat el consistori a Lo Casino per celebrar que el film de la directora catalana ha estat el seleccionat per l'Acadèmia del Cinema per representar Espanya als Premis Oscar 2023 a la categoria de Millor Pel·lícula Internacional , i en què la mateixa Simon ha participat per videoconferència, recull un comunicat aquest dimarts.

Autoritats, representants d'ajuntaments d'altres pobles on també s'han rodat escenes de la pel·lícula, la majoria dels actors de la pel·lícula i desenes de veïns han participat en festa que el consistori ha convocat a través de les xarxes socials.

"Hem volgut fer aquesta festa per trobar-nos i poder celebrar totes i tots junts que 'Alcarràs' va als Oscars", ha destacat l'alcalde.

El consistori ha posat en marxa una campanya a través de les xarxes socials amb les etiquetes #AlcarràsVaAlsOscar2023 i #AlcarràsGoesToOscar2023 per animar a fer publicacions per recolzar la pel·lícula de la directora catalana "perquè l'Acadèmia de Hollywood també esculli la pel·lícula i competeixi amb les altres cintes de parla no anglesa a la cerimònia dels Premis Oscar".