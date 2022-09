Jarc celebra els 25 anys a Torrebesses (Lleida) | @ep

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) va celebrar aquest dissabte el seu 25è aniversari durant un acte a Torrebesses amb els seus socis i fundadors, informa aquest diumenge en un comunicat.

L'organització ha escollit celebrar l'esdeveniment en un micropoble, i el president de l'entitat, Joan Carles Massot, ha destacat la voluntat de "donar un missatge de territori, població, antidespoblament".

Massot ha insistit a garantir el relleu generacional recolzat més els joves, que ha definit textualment com a garants de la sobirania alimentària; ha demanat garantir uns preus adequats per als productors, i ha reclamat a la Generalitat gestionar bé la fauna salvatge.

Jarc ha subratllat com a reptes del sector aconseguir preus justos per als productors; mesures de protecció per als professionals agraris, especialment els joves; facilitar l'adaptació a la realitat climàtica, fomentant com a claus la investigació, la innovació tecnològica i la digitalització del camp.

A l'esdeveniment van acudir la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, i el secretari general de Coag (de la qual Jarc en forma part), Miguel Padilla.