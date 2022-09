Aquest matí s’ha presentat la Fira de Sant Ermengol 2022, que se celebrarà a la capital alturgellenca divendres 14 (tarda), dissabte 15 i diumenge 16 d’octubre en tota la seva plenitud. Així ho han anunciat aquest matí en roda de premsa l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, i el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega.

Un artesà a la Fira de Sant Armengol

La fira d’aquest any celebrarà la 28a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que repetirà la mateixa ubicació a l’exterior de l’any passat, concretament al Camí Ral de Cerdanya, entre la sortida del pàrquing del Doctor Peiró i el Pavelló Poliesportiu Municipal. “Després de gairebé tres dècades, la Fira de Formatges Artesans del Pirineu s’ha consolidat com un dels elements distintius de la Seu d’Urgell i enguany recuperem una fira amb normalitat i sense restriccions”, ha manifestat l’alcalde urgellenc Francesc Viaplana.

Així, la 28a Fira de Formatges Artesans del Pirineu quedarà aglutinada al Camí Ral de Cerdanya on cadascuna de les 46 formatgeries que hi seran presents estaran ubicades en casetes de fusta. Al respecte, Mireia Font ha explicat que “aquest nou format de celebrar la fira a l’aire lliure, iniciat l’any passat a causa de la pandèmia, el tornarem a repetir enguany perquè va agradar molt tant als formatgers com al públic en general. Font ha remarcat que, enguany, les parades estaran molt més juntes entre elles al no haver d’aplicar la distància de seguretat a què obligaven les restriccions derivades de la Covid.

Com en cada edició, la fira acollirà una mostra de mes de 150 formatges artesans elaborats al Pirineu català, aragonès, basc, navarrès i francès. Es podran trobar formatges de vaca, cabra i ovella, tendres i madurats, tous i secs. Concretament, es gaudirà de la presència de 12 formatgeries de les comarques de l’Alt Urgell i Cerdanya, 21 de la resta del Pirineu català, 11 del País Basc i Navarra, 3 de franceses i 1 de l’Aragó.

El formatge convidat és Quesos Villaluenga, de la Sierra de Gata (Cadis), que elabora formatges de llet de cabra ‘papoya’.

Pep Palau, premi Amic del Formatge

El guardó Amic del Formatge, que s’atorga en el marc de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, enguany es concedirà a Pep Palau, reconegut gastrònom i fins l’edició de l’any passat director del Concurs de Formatges Artesans del Pirineu. El lliurament tindrà lloc dissabte al migdia, just abans d’iniciar l’acte de lliurament de premis del concurs.

Pel que fa al concurs, certamen de referència del sector formatger del Pirineu, es mantenen les 16 categories. Un jurat especialitzat format per una cinquantena d’experts, entre tècnics, restauradors, distribuïdors, periodistes que els tasta i valora. Els formatges opten a medalles d’or, plata i bronze en cadascuna de les categories. El concurs tindrà lloc novament a l’interior de la pista polivalent de la zona esportiva municipal.

Cal recordar que es podrà adquirir un tiquet de degustació (9 euros) que dona dret a 6 tastos de formatge.

Fira del Vi de Talarn

Com a novetat d’enguany, l’estand del vi anirà a càrrec de la Fira del Vi de Talarn, cosa que oferirà al visitant la possibilitat de tastar diversos vins del Pirineu. Recordem que la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell va participar activament, el passat mes de juny, en la desena edició d’aquesta fira dedicada al vi del Pirineu, iniciant així l’acord arribat entre els ajuntaments dels dos municipis per tal de tenir presència creuada en ambdós esdeveniments.

Pel que fa al cervesa, enguany hi trobarem la Ctretze de la Pobla de Segur.

L’Aula de Tast i Espai Km0

A l’Aula de Tast, espai consolidat de la Fira de Sant Ermengol, enguany s’hi portaran a terme un total de 10 sessions de degustació dirigides pels millors professionals del sector. Hi haurà tastos de xocolata i formatge; de vi i formatge, i dels formatges guanyadors de diversos certàmens especialitzats en formatges, entre d’altres.

Per participar en les diverses activitats d’aquest espai de tast, es podran comprar els tiquets del 7 al 12 d’octubre de manera online al web: www.firasantermengol.cat, i de manera presencial a l’Espai Ermengol (només es podrà pagar amb targeta).

Durant el cap de setmana de celebració de la Fira també es podran adquirir a l’estand d’informació situat a l’inici del Camí Ral de Cerdanya. Val a dir que les activitats de l’Aula de Tast s’adrecen adreçades a tots els púbics.

Pel que fa a l’Espai Km0, el carrer del Dr. Peiró acollirà 9 elaboradors de productes ecològics i de proximitat: embotits, olis, melmelades, fruita i productes elaborats amb espígol, entre d’altres. Allà mateix també s’hi podrà trobar l’espai Aliments del Territori i tu, que organitzarà 12 tastos a cegues amb els productes dels estands presents a la Fira.

Altres activitats

El vicealcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha desgranat una per una les altres activitats que complementen la Fira de Sant Ermengol. “Enguany tornem a la fira de prepandèmia, a la de 2019, que comptarà amb més de tres quilòmetres lineals de parades per tota la ciutat”.

Així, la venda ambulant de roba, calçat i complements acollirà un total de 185 parades, que s’ubicaran les carrers de l’Eixample de la Seu d’Urgell.

La Fira d’Artesania del Pirineu comptarà amb un total de 65 parades. Aquests artesans s’ubicaran a la plaça dels Oms i el carrer Portal de Cerdanya, amb més de 300 metres lineals d’artesania no alimentària.

Pel que fa a la venda ambulant i artesanal d’alimentació, s’instal·laran enguany 46 parades que en primera instància s’ubicaran al carrer Major, i si les obres no ho pemeten, alternativament als carrers de Sant Domènec i Bisbe Guitart.

L’Autofira se situarà com a cada any a l’aparcament a l’aire lliure del Doctor Peiró amb la presència de 7 concessionaris de la Seu d’Urgell amb tot tipus de marques de cotxes, furgonetes i camions.

La Gastrofira tornarà a ser present al Pàrquing del Dr. Peiró, amb 6 foodtrucks, de diversos tipus de menjar.

Enguany, a l’esplanada del Palau d’Esports hi tindrà lloc a l’espai Fira&Music, una programació musical que amenitzarà la Fira de Formatges, de dos quarts de dotze del migdia fins a les vuit del vespre amb diferents actuacions musicals, organitzat per l’Escola Municipal de Música.

També en el marc de la fira, el dissabte al matí se celebrarà l’11è Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català on hi haurà una exposició dels millors exemplars amb la participació d’una trentena de cavalls en les categories de sobrany, terçó i semental, pel que fa a mascles, i sobrany, terçó i parella, en femelles.

La Fira de Sant Ermengol també acollirà la 5a Trobada de Corals de l’Alt Pirineu, organitzada per la Coral Signum de la Seu d’Urgell i un tastet i ballada de swing amb We Swing Pirineus.