Aprovades 60 propostes per reactivar el Barri Antic de Lleida

Un dels objectius del Govern i oposició de la Paeria és la reforma del Barri Antic de Lleida. Hi ha consens total en què aquesta zona està degradada, amb solars i pisos abandonats o okupats, incivisme i altres qüestions tal com explica segre.com .

El govern d' ERC i JxCat va defensar que ha executat accions, i que en preveu més, per “desestigmatitzar” la zona i va atribuir la seva situació actual a la inacció de governs anteriors ia la degradació acumulada durant dècades. Per contra, el PSC va reivindicar la seva feina quan estava al capdavant de la Paeria per dignificar el barri i va culpar el govern actual de no continuar amb el seu “legat”.

El govern no va presentar propostes i l'oposició, 72 , de les quals es van aprovar 60 , després d'una votació farragosa i accidentada. Al final de la sessió, l'alcalde, Miquel Pueyo, va lamentar que no s'hagi actuat abans a favor de “la cohesió social davant de les onades migratòries”. "Era més fàcil especular, llogar pisos en mal estat, no invertir en reformes, fins a cert punt, totes les institucions no han vetlat gaire pel barri, però no és moment d'assenyalar culpables", va indicar.