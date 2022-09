Foto: Paeria

El regidor de Mobilitat i Serveis Urbans de Lleida, Joan Ramon Castro, va visitar l'institut Guindàvols per a presentar l'esborrany del plànol Metrominut de la ciutat de Lleida als alumnes del centre, que fa temps que treballen en un projecte Erasmus+ sobre mobilitat sostenible.

El Metrominut és la denominació d'un mapa o plànol sinòptic que mesura les distàncies entre diversos punts d'una ciutat i els temps mitjans que es tarda a desplaçar-se entre ells a peu. Es tracta, per tant, d'un element promocional sobre l'hàbit de caminar, que posa en valor els desplaçaments a peu, especialment al medi urbà.

En una trobada anterior, els alumnes van presentar a Castro i tècnics de l'àrea de Mobilitat la seva proposta de Metrominut. El govern municipal, que ja treballava en una proposta de Metrominut fruit d'un acord amb el grup del Comú de Lleida, ha lligat aquesta iniciativa amb la proposta del centre, en el marc de l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana.

El procés d'elaboració d'aquest mapa s'inicia per la selecció dels punts de referència pels vianants, la seva distribució en una plantilla per a connectar-los segons els itineraris que es desitgin. Aleshores, es mesuren les distàncies i el temps d'aquests itineraris i s'hi assignen colors per a identificar-los més fàcilment.

Els alumnes treballen sobre el Metrominut com a activitat de formació orientada a millorar el seu coneixement de l'entorn proper, fomentar els desplaçaments actius i ser conscients del temps i distància que hi ha entre els diferents indrets de referència de la ciutat.

Paral·lelament, l'Ajuntament està tramitant l’expedient d'adhesió a la Red de Ciudades que Caminan, una associació internacional que promou la movilitat urbana a peu, amb l'objectiu de portar-la a aprovació al ple municipal de finals del mes d'octubre. Això permetrà adaptar el Metrominut de Lleida al disseny de metrominuts de la resta de ciutats.