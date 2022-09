Foto: Paeria

La Guàrdia Urbana de Lleida ha intensificat els controls d’alcoholèmia i drogues a la ciutat. Així, el cos de policia local ha fet, en aquests mesos de 2022, prop d’una trentena de controls en diversos carrers de la ciutat, on s’han efectuat un total de 2815 proves d’alcoholèmia i 115 drogotest realitzats. En aquests dispositius policials programats s’han registrat 227 alcoholèmies administratives, 35 alcoholèmies penals i 103 drogotest denunciats. Cal destacar que la taxa d’alcohol més alta denunciada en el que portem d’any ha estat d’1,31 mg/l en aire espirat.

Durant els controls programats enguany també s’han registrat 2 denúncies penals per negativa a sotmetre’s a les proves, 2 denúncies per manca de permís o retirat judicialment, 57 denúncies de trànsit diverses –manca d’assegurança, ITVs caducades o infraccions de moviments- i 54 vehicles immobilitzats al dipòsit municipal.

Durant tot l’any 2021 es van realitzar, en el marc d'aquests tipus de dispositius, un total de 2054 proves d’alcoholèmia i 71 drogotest, amb el resultat de 216 alcoholèmies administratives, 36 alcoholèmies penals i 61 drogotest denunciats. La taxa d’alcohol més alta denunciada l’any 2021 en un control programat va ser d’1,49 mg/l en aire espirat.

Cal destacar, però, que aquestes dades fan referència només a proves d’alcohol i drogues realitzades en controls policials programats. Els agents de Guàrdia Urbana realitzen, en les seves tasques diàries, altres proves d’alcohol i drogues, ja sigui per infraccions de trànsit, per estar implicats en accidents, per conduir de manera erràtica o per conduir amb simptomatologia, entre altres.