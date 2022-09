Almacelles / Diputació de Lleida

L' Ajuntament d'Almacelles (Lleida) ha multat la mare de l'alcaldessa, Vanesa Olivart, per fer obres sense permís municipal a una masia, ha explicat aquest dimecres la mateixa alcaldessa.

L'Ajuntament ha tancat així aquest mes un expedient sancionador que va iniciar a la primavera arran d'una denúncia d'un particular , ha informat el diari 'Segre'.

La mare de l'alcaldessa, que ha legalitzat les obres, va pagar la sanció la setmana passada , segons ha assegurat Olivart.

La sancionada no havia demanat permís per a les obres que va fer quan va caure la teulada de la masia i que van servir per enterrar la runa per construir una plataforma de formigó.

"L'Ajuntament va obrir un expedient sancionador, és igual que sigui la meva mare, com si és Rita la Cantaora, no es pot perjudicar el poble", ha afirmat en declaracions a Europa Press.