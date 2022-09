Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas / @EP

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha plantejat als agricultors la possibilitat de cobrar per enterrar les restes de poda, cosa que permeten els 'ecorègims' de la nova política agrària comuna (PAC).

Planas ha respost així als mitjans de comunicació que s'han interessat a Térmens (Lleida) per la resposta del Govern central a les queixes dels agricultors per la prohibició de les cremes.

Ha explicat que un excés d'expedients està endarrerint les autoritzacions d'excepcions de la nova norma, que prohibeix amb caràcter general la crema de restes vegetals.

Ha explicat que s'està "buscant una solució amb el Ministeri de Transició Ecològica, que és responsable de la qüestió, perquè es pugui aclarir amb la modificació legal que procedeixi".

El ministre ha remarcat que la llei de residus és la transcripció d'una directiva europea que els estats membres han de complir.

"Cal canviar les maneres de gestionar; els agricultors no són gent del passat, són del present i de futur i sempre saben adaptar-se", ha afirmat.

AJUTS A LES CENTRALS FRUCTÍCOLES



Planas, que ha visitat dues empreses fructícoles de Lleida --Fruita Blanch i ActelGrup-- abans de clausurar el V Congrés nacional d'enginyers agrònoms, i ha posat en valor els ajuts extraordinaris aprovats pel Govern espanyol a causa de les glaçades primaverals, per més de 12 milions d'euros, sis dels quals per a Catalunya, per donar suport al sector de la fruita i protegir l'ocupació.

"És un moment trist i difícil i em sento al costat dels agricultors. És el moment per a la solidaritat i per al suport mutu", ha assenyalat.

El ministre ha avançat que el Govern central aprovarà d'aquí a poc un reial decret per facilitar el desenvolupament dels programes operatius de les organitzacions de productors, que permetrà augmentar el percentatge d'ajuda comunitària del 50% al 70%; facilitats per a la sol·licitud de l'ajut, i avançaments i exempcions de determinades obligacions que no es puguin complir a causa les caigudes de producció com a conseqüència de fenòmens com la sequera o les glaçades.

Segons les seves dades, a Catalunya hi ha unes 62 organitzacions productores de fruites i hortalisses, que reben uns 21 milions d'euros a l'any en ajuts per als seus programes operatius.