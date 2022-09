Fotografia compartida per @incivismelleida a Twitter La Plataforma Contra el Soroll i l'Incivisme a Lleida ha publicat aquest dijous imatges dels carrers de Lleida on es pot apreciar una brutícia evident i un soroll que dificulta el descans dels veïns. En una piulada difosa per l'associació, la plataforma veïnal demana a la Paería i al seu dirigent, l'alcalde Miquel Pueyo, si no poden fer res per evitar aquesta situació.