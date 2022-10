Dispositiu policial en un bar de Mollerussa on hi havia tràfic de drogues i consum d'estupefaents 1 @ep

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Mollerussa van fer aquest dijous a la nit un dispositiu a un bar del carrer Urgell de la ciutat que acumulava nombroses queixes veïnals i incidents que havien requerit la presència policial tal com ha informat LleidaDiari.

Els agents van iniciar una investigació que va permetre constatar que al local es consumien substàncies estupefaents i que hi havia tràfic de drogues, identificant també un home que es dedicava a vendre drogues a l'entorn del bar i que guardava les substàncies en un vehicle estacionat a les immediacions del local.

Al dispositiu, van detenir l'home per tràfic de drogues i van aixecar quatre actes per tinença o consum de substàncies, a més de denunciar el responsable del local per tolerar els fets.