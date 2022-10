Edifici okupat al carrer Maria Sauret @ep

L'Ajuntament de Lleida està treballant per solucionar les molèsties derivades de l'ocupació de diversos habitatges d'un immoble del carrer Maria Sauret, 16, de Lleida . Fa temps que la Guàrdia Urbana i el Departament de Disciplina Urbanística de la Paeria treballen conjuntament per solucionar la problemàtica de l'ocupació en aquest edifici.

El cos de policia local realitza, de forma reiterada, actuacions de mediació, assessorament i identificació dels llogaters i, també duu a terme actuacions per solucionar queixes relacionades amb actes incívics, males olors, molèsties ocasionades per gossos, molèsties ocasionades per sorolls i música a volums massa elevats, entre d'altres.

El Departament de Disciplina Urbanística de la Paeria està tramitant en aquests moments un expedient de disciplina urbanística relatiu a l'incompliment del deure legal d'ús , conservació i rehabilitació de l'immoble adreçat als propietaris de l'edifici. En concret, es demana a la propietat, una societat limitada, que aporti còpia del contracte d'arrendament amb els llogaters o que, en cas d'una ocupació il·legal, efectuï les actuacions per regularitzar la situació dels ocupants o procedeixi al tancament dels habitatges per evitar noves ocupacions, que comporten un perill per a les persones, per als veïns i de salubritat.

L'Ajuntament de Lleida ha comunicat als responsables que, l'incompliment injustificat dels terminis establerts a les ordres d'execució, habilita l'administració per adoptar l'execució subsidiària, a càrrec de la persona obligada, i/o la imposició de multes coercitives de forma reiterada fins a aconseguir el compliment de la resolució. La Paeria ja va imposar a mitjan setembre una primera multa coercitiva als propietaris de l'immoble per incompliment injustificat de la resolució dictada al juliol. La Paeria ha atorgat un nou termini per complir la resolució, que finalitza el proper 19 d'octubre. En cas de nou incompliment, s'imposarà una segona multa coercitiva.

Cal recordar que aquestes mesures són independents i autònomes de la possibilitat d'inici d'un expedient sancionador per l'existència d'infracció o infraccions urbanístiques.