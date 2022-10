Catalunya press gos

Una veïna del municipi Vila-Sana ha estat denunciada pels Mossos d'Esquadra per ser autora presumptament d'un delicte de maltractament animal . Els fets es remunten al 15 de setembre passat, dia en què la policia va rebre un avís per la presència de gossos abandonats en una casa del carrer de la Palma, a més d'una pesta molt intensa.

Els Mossos van ser testimonis del mal estat dels quatre gossos després d'entrar al domicili, ja que no tenien ni aigua ni menjar per alimentar-se. També van trobar els altres dos morts en avançat estat de descomposició.

Finalment, una entitat es farà càrrec dels gossos vius perquè una altra família els pugui adoptar. Pel que fa a l'autora dels fets, una dona de 23 anys, va reconèixer que aquest era el seu domicili habitual davant de les diligències obertes per la Unitat Regional del Medi Ambient. Ella es va excusar dient que feia dies que no venia a la casa , però que la persona a qui havia encarregat la cura dels animals no havia acudit al domicili.