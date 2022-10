La visita del regidor Rutllant al refugi. Foto: Paeria

La situació de saturació de les instal·lacions del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia, el Refugi dels Peluts, ha anat a més aquest estiu, amb un increment important de l'entrada d'animals, molts d'ells gossos procedents d'altres municipis que són abandonats a Lleida.



Aquesta saturació es veu, a més, agreujada per la considerable concentració de gossos classificats com a races potencialment perilloses, que són animals que triguen molt a ser adoptats o no arriben a ser-ho mai, i requereixen més espais, limitant la capacitat de gestionar puntes de nombre d'animals com les d'aquests darrers mesos.



Des del Refugi dels Peluts es vol fer una nova crida a la tinença responsable d'animals domèstics i a evitar el seu abandonament. També s'anima a les persones interessades a tenir un gos o un gat a què visitin el Refugi i optin per adoptar algun dels animals que acull.



El regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, ha demanat les persones que trobin animals abandonats en altres municipis que es posin en contacte amb els seus ajuntaments per tal de poder fer una millor gestió dels abandonaments a la comarca.



"Volem agrair especialment als treballadors i treballadores del Refugi l'esforç excepcional que estan fent per atendre aquesta situació de saturació. El Refugi ofereix una qualitat d'atenció molt alta als animals gràcies a la bona feina dels seus professionals i per mantenir-la cal rebaixar la pressió reduint el nombre d'animals al centre", ha apuntat.



A conseqüència d'aquesta situació, s'ha pres la decisió de suspendre temporalment la participació en les activitats del Refugi de persones que no formin part dels serveis del centre. Està previst que aquest dijous 13 se celebri una reunió amb les associacions per tractar aquesta qüestió.