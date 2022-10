El conseller dInterior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, al ple del Parlament @EP

Joan Ignasi Elena , conseller d'Interior de la Generalitat, ha avançat aquest dijous que plantegen la construcció d'una segona comissaria de Mossos d'Esquadra a Lleida a l'entorn de la futura oficina única de la Generalitat, al centre històric. De la mateixa manera, ha alertat sobre l'increment dels fets delictius i les detencions al municipi.

En declaracions en finalitzar la junta de seguretat local de Lleida, el conseller ha avançat que el plantejament, que "es concretarà en els propers mesos" , és consolidar l'actual comissaria com a edifici de la regió i obrir un edifici nou al centre històric.

Després de recordar també el projecte de construcció de la comissaria de Mollerussa (Lleida), el conseller ha apuntat que el cos dels Mossos d'Esquadra passarà de 18.000 a 22.000 efectius els propers deu anys, i que això porta "a la necessitat de incrementar el nombre de comissaries, despais".

"Aquest és el camí. En alguns llocs parlem d'oficines de proximitat, aquí parlem d'una comissaria fixada al nucli antic de la ciutat", ha afirmat.

Sobre la reunió de la junta de seguretat de Lleida, ha destacat que hi ha hagut un increment de les detencions així com de detecció de fets delictius vinculats a l'activitat policial , com a seguretat viària i de seguretat pública.

MÉS PRESÈNCIA POLICIAL



A més, ha remarcat que la presència més gran de policia local i d'agents dels Mossos d'Esquadra aquest estiu a Lleida ha permès que la vida al centre històric hagi estat "raonablement positiva".

En aquest sentit, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo , ha destacat que aquest estiu s'ha aconseguit "eradicar la venda no autoritzada a la plaça del Dipòsit, un fenomen denunciat des de fa anys".

Abans de la junta de seguretat local, l'alcalde i el conseller han signat un conveni de col·laboració per a l'adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals a entorns d'oci.

Sobre la petició de les Borges Blanques (Lleida) que assisteixi també la junta de seguretat local d'aquest ajuntament per abordar l'apunyalament mortal d'un home diumenge, el conseller ha mostrat la voluntat de participar-hi.