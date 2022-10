La Seu d'Urgell celebra la Fira de Sant Ermengol amb tres quilòmetres de parades | Fira de Sant Ermengol

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va presidir l'acte d'inauguració de la Fira de Sant Ermengol i va aprofitar per reivindicar l'esperit de l'economia basada en la cultura, la tradició i el territori, prenent la fira mil·lenària acull aquests dies La Seu com “un bon exemple”.

Torrent va visitar els gairebé 50 elaboradors artesans de producte lacti –que sumaven més de 150 varietats– acompanyat per l'alcalde, Francesc Viaplana, que va dir que la consolidada feria “és un dels elements distintius” de la ciutat i des d'aquesta ha pogut observar l'evolució del sector lacti al territori.





La fira d'aquest any celebra la 28a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que repeteix la mateixa ubicació a l'exterior de l'any passat, concretament al Camí Ral de Cerdanya, entre la sortida del pàrquing del Doctor Peiró i el Pavelló Poliesportiu Municipal . "Després de gairebé tres dècades, la Fira de Formatges Artesans del Pirineu s'ha consolidat com un dels elements distintius de la Seu d'Urgell i aquest any recuperem una fira amb normalitat i sense restriccions" , ha manifestat l'alcalde urgellenc Francesc Viaplana .