La plaça dels Pagesos va acollir, el passat dissabte 15, l'acte central de la Festa de les Dones de l'Horta de Lleida, dins del Dia Internacional de la Dona Rural, que ha volgut posar en relleu el paper cabdal que sempre han tingut les pageses en la vida món agrari i reivindicar la igualtat, també en aquest àmbit.



Anna Aragonés, presidenta de l'Associació de Productors i Productores de l'Horta de Lleida, va llegir el manifest de la jornada, que ha denunciat que aquest col·lectiu pateix "una doble discriminació: ser dona i viure en un entorn rural". "Som les oblidades del sector oblidat, però som imprescindibles i essencials per al desenvolupament del món rural, per a la cohesió social, per al funcionament de l'economia i per la pervivència de l'Horta com a espai rural i natural", afirma el document, que conclou amb aquesta reivindicació: "Volem fer visible la nostra feina, el nostre esforç i el nostre compromís amb l'entorn on vivim, l'Horta de Lleida, que tant estimem. Volem participar i ser escoltades. Tenim molt a dir i no estem disposades a fer ni un pas enrere en el camí cap a la igualtat".

La tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, va participar en l'acte i ha assenyalat que "no se m'acut un col·lectiu millor per representar tots els reptes que tenim com a dones i que hem tingut al lloc de la història. Sou passat, present i sobretot futur. Afronteu els reptes que té el món agrari i a més tots els que comporta el fet de ser dona en el món agrari". Castro ha mostrat el seu "reconeixement, admiració i agraïment" a les dones rurals i ha destacat la seva implicació en la vida de la ciutat.

L'acte també va comptar amb la participació de la directora dels serveis territorials del departament de Presidència a Lleida, Eugènia Puig-gros, i de la diputada de l'àrea d'Igualtat a la Diputació, Helena Martínez, així com dels regidors Marta Gispert, David Melé i Cristina Morón.