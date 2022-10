Foto: Paeria

Slowshop Lleida ha presentat la campanya Temps per a tot, per a tothom que vol servir per impulsar la reforma horària. La iniciativa inclou una jornada de tancament avançat dels comerços i serveis de Lleida, que es realitzarà el dimecres, 26 d’octubre. Es planteja un "Canvi de l'horari comercial per un dia", en què es convida a baixar la persiana a les 7 de la tarda. La campanya compta amb el suport de la Regidoria de Consum, Comerç, Mercats i Participació de la Paeria i forma part del marc de treball Lleida per la reforma horària.

L’objectiu de la campanya i del tancament avançat dels comerços és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’implantar uns horaris menys extensius al conjunt dels sectors de la societat per tal de facilitar el descans i la conciliació de tothom. L’organització ha avançat que s’espera la participació d’un centenar de comerços i serveis de Lleida en aquest canvi d’horari puntual.

Uns dies abans, el dissabte, 22 d’octubre, tindrà lloc la conferència Més Temps per Viure Millor, a la sala Alfred Perenya de la Regidoria de Cultura, en què hi participaran Núria Vergés, directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Ojeda, professor del departament d’Empresa de la Universitat de Barcelona, qui farà una exposició sobre la reforma horària.