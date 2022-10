L´estació d´esquí Baqueira Beret, amb pistes a la Vall d'Aran i Valls d'Àneu, té previst iniciar la temporada d´esquí 2022/23 el dissabte 26 de novembre.

La temporada arrencarà amb un nou remuntador, noves pistes i competicions internacionals "per oferir una gran experiència a tots els esquiadors i surfistes de neu", ha informat l'estació en un comunicat.

Així, ha subratllat que les principals novetats per a la temporada 2022-2023 hi són, "un any més a la zona de Beret amb el nou remuntador TSD Dossau que donarà accés a noves pistes ia un total de 170 quilòmetres esquiables".

El nou telecadira té una capacitat de 2.400 esquiadors per hora amb una cota de sortida situada a 1.881 metres i la d'arribada a 2.508 metres cobrint un desnivell de 627 metres i amb una longitud de 2.301 metres.

L'estació, que concretarà la inversió de la temporada al novembre, ha afirmat que segueix invertint "any rere any en millores", i ha detallat que una és la renovació de màquines trepitja neus.

Baqueira Beret ha qualificat de clau la inversió en innivació i ha xifrat en 2,4 quilòmetres l'ampliació de la xarxa de canonada i hi incorpora tres nous innivadors.

Al camp esportiu, Baqueira Beret participa al Freeride World Tour 2023, en competicions d'esquí alpí i d'altres disciplines com el Memorial Blanca Fernández Ochoa o el World Snow Day.