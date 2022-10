Imatge publicada per Unió de Pagesos a Twitter

Agricultors d' Unió de Pagesos han llençat palla a la porta de la Delegació del Govern de la Generalitat a Lleida aquest divendres per reclamar l'accés al finançament de les explotacions agràries per garantir-ne la continuïtat.

El sindicat ha reclamat la signatura d'un conveni entre les conselleries d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i d'Economia "perquè es faci efectiu l'accés dels agricultors al finançament com més aviat millor", ha informat en un comunicat.

L'organització també ha exigit la millora de la proposta inicial sobre finançament de la Conselleria d'Acció Climàtica per fer front a la situació dels sectors agraris.

En aquest sentit, Unió de Pagesos veu necessari que el Departament millori els trams amb bonificació d'interessos perquè diuen que necessita liquiditat per afrontar una nova campanya i mantenir les granges.

El sindicat ha demanat els últims mesos, en el marc de la campanya 'l'agricultura diu prou', la modificació de la normativa fiscal per pal·liar el fort encariment dels costos de producció, amb un IVA reduït per a tots els béns i serveis necessaris per a la producció que ara no en tenen o l'adequació dels mòduls de l'IRPF.