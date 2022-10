La presentació del saló. Foto: Paeria

La 27a edició de DeNuvis, la fira d’organització d’esdeveniments de Lleida, acollirà una seixantena d’expositors, els dies 5 i 6 de novembre, en el Pavelló 4 dels Camps Elisis, segons ha anunciat el paer en cap, Miquel Pueyo, durant la presentació del certamen que ha qualificat de fira referent, plenament consolidada, en el calendari firal de la ciutat.

L’alcalde, que ha estat acompanyat pels diferents patrons de Fira de Lleida (Jaume Saltó per la Cambra de Comerç; Carles Gibert, per la Diputació, i Vidal Vidal, com a director territorial d’Empresa i Treball), a més del director Oriol Oró, ha destacat la recuperació de la plena normalitat de DeNuvis, després de dos anys afectats per la pandèmia.



Pueyo també ha assenyalat el dinamisme d’aquest saló especialitzat en l’organització d’esdeveniments, "atès que presenta productes cada cop més personalitzats i fets a la mida de cada client. La trobada firal concentra, en un mateix espai, tota mena d’ofertes i productes relacionats amb les bodes i celebracions: gastronomia i espais, vestits i joies, fotografia i vídeo, wedding planner, viatges, imatge personal i salut, decoració, tota classe de complements, música i animació i altres".



El paer en cap, així com la resta de patrons que han intervingut en la presentació de la nova edició de DeNuvis s’ha congratulat per la recuperació del certamen, que ajudaran a enfortir un sector molt castigat per la pandèmia.