Alguns dels punts esmentats són el malestar emocional i el consum de begudes alcohòliques , així com factors de protecció per prevenir conductes de risc / Arxiu

La Paeria, a través de la Regidoria de Salut Pública , ha convocat novament la Taula intersectorial d'estils de vida saludable en població infantojuvenil de Lleida amb la participació dels i les agents comunitàries de la ciutat. La reunió ha tingut lloc a la sala Paulo Freire i ha comptat amb la participació de la tinent d'alcalde Montse Pifarré. Ha servit per donar a conèixer els resultats de l'Observatori Joves Salut i Benestar i avançar en la implementació de l'Estratègia de promoció de la salut aprovada l'any 2017 per l'Ajuntament i adherida a l'Estratègia de promoció de la salut estatal, que impulsa el Ministeri de Sanitat, amb el suport i col·laboració de la Federació Espanyola de Municipis i la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludable, amb representació de la Paeria des del 1995.



Les dades presentades a la Taula Intersectorial provenen d'un qüestionari que es passarà a la primavera a joves de 15-16 anys de la ciutat a través dels centres educatius, generant una mostra de 1.769 joves. En aquest qüestionari es preguntava sobre el seu estat de salut i la relació amb el seu entorn.



Els resultats han servit per veure les necessitats que tenen els joves lleidetans i on s'ha d'actuar per fer una intervenció preventiva. Alguns dels punts esmentats són el malestar emocional i el consum de begudes alcohòliques , així com factors de protecció per prevenir conductes de risc. Això requereix implicar encara més les famílies i la comunitat, i potenciar espais i entorns més saludables.

MÉS INFORMACIÓ Roben crucifixos i gerros al cementiri de Lleida dies abans de Halloween

La Taula intersectorial ha acordat que trametrà els resultats de l'Observatori a diferents entorns, polítics, professionals i tècnics, famílies i ciutadania en general, per conscienciar sobre la necessitat d'establir estratègies preventives i aconseguir canvis positius.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar, integrar i coordinar els esforços en la promoció de la salut i la prevenció dels sectors i agents implicats amb la difusió també d'entorns i estils de vida saludables. En aquest marc, s'impulsarà el treball comunitari a través d'espais participatius i als diferents barris de la ciutat i es treballarà per al foment de polítiques públiques que ajudin a potenciar els factors de protecció i facilitin l'accés a la informació dels recursos comunitaris disponibles a la ciutat.