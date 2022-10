El servei es presta des del 2019 al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Prat de la Riba de Lleida i atén, entre d'altres, lesions que no cicatritzen correctament o altes hospitalàries de pacients amb ferides d'alta complexitat, amb uns 45 minuts d'atenció per pacient tal com ha publicat Lleida Diari .