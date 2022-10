Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior / @EP

La Generalitat aposta per reforçar la seguretat de la ciutat de Lleida i permetrà la incorporació de 16 nous agents de Mossos d'Esquadra. Segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, "suposa una patrulla i mitja més en cada torn, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any".

L'objectiu d'aquest augment d'agents és que s'augmenti la presència dels Mossos en els nuclis antics i que es pugui millorar la seguretat ciutadana, ja que hi hauran més patrulles en les zones més concorregudes que podran prevenir robatoris, garantir l'ordre públic i que no hi hagin atemptats contra la llibertat sexual.

Precisament, aquest estiu hi ha hagut més detencions gràcies a la coordinació entre els Mossos i la policia municipal, el que ha suposat "una millora de la seguretat i de la percepció que en té la ciutadania", segons l'alcalde lleidetà, Miquel Pueyo, qui també destaca que s'ha pogut abordar la venda no autoritzada a la plaça del Dipòsit.

NOVES COMISSARIES

Aquesta no serà l'única mesura per millorar la seguretat de la ciutat lleidetana, ja que el Govern té previst obrir una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra on s'hi realitzin tasques operatives. Aquesta estarà ubicada al Centre Històric de Lleida, a la vora de la futura seu de la Delegació del Govern, en la zona de l'antic edifici de Magisteri.

Mollerussa també tindrà una nova comissaria, la qual acollirà l'Àrea Bàsica Policial (ABP) Pla d'Urgell-Garrigues, i deixarà de dependre de l'ABP de Segrià.