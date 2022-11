Finalitzades les obres del cementiri municipal de Vila-Sana | LleidaDiari.cat

L' Ajuntament de Vila-Sana ha finalitzat les obres de condicionament i reforma del cementiri municipal. En total, s'han invertit 44.000 euros en diverses actuacions. D'una banda, s'hi ha pintat tant l'exterior com l'interior del recinte. D'altra banda, s'han instal·lat rajoles de gres al passadís, amb la qual cosa es millora la confortabilitat a l'hora de transitar per a aquest espai, així com s'embelleix aquest recinte de cara a les visites que es realitzen.

Per a l'alcalde de Vila-sana, Joan Sangrà, el “manteniment i arranjament periòdic de les instal·lacions municipals és clau per viure en una ciutat confortable i que té en bon estat els seus equipaments” tal com ha explicat per a LleidaDiari. Segons Sangrà , era important "acabar aquestes reformes abans de les visites al cementiri que haurà previstes de cara a Tots Sants" .