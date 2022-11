Arxiu - Edifici dels jutjats de Lleida



El Jutjat Social de Lleida ha concedit la incapacitat permanent absoluta a un funcionari de presons de Lleida "després de sis anys amb patologies greus i al qual l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) li donava l'alta per treballar", segons el despatx Vosseler Advocats.

El funcionari, representat per la lletrada Ámbar Zambrano, "només va poder estar un dia a les instal·lacions penitenciàries immobilitzat i auxiliat pels seus companys, ja que les seves malalties són incompatibles amb qualsevol activitat laboral", ha assegurat el bufet aquest dimecres en un comunicat.

El jutjat reconeix la incapacitat permanent del demandant condemnant a l'INSS que ho reconegui ia la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) que li aboni una pensió vitalícia i mensual, més les corresponents millores i revaloracions, amb efectes econòmics des de la data en que causa baixa a l'empresa.

La sentència considera provat que el funcionari pateix una malaltia "degenerativa cervical que cursa amb una inestabilitat severa que va més enllà de la mera dificultat per caminar i que ha determinat la necessitat d'ús continuat de bastó" .

La sentència assenyala que el treballador pateix "una gran penositat per desplaçar-se o moure's d'un lloc a l'altre (no ho pot fer de manera autònoma sense ajuda externa) i la dificultat per fer algunes activitats quotidianes".