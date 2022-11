Agricultors reclamant les ajudes / @EP

Una vintena de pagesos i alguns alcaldes de Lleida s'han concentrat aquest divendres a la seu de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Lleida per reclamar les ajudes de la Generalitat pels danys de la nevada del temporal Filomena el gener de 2021 i protestar pels expedients que han estat denegats.

El president d'Asaja Lleida, Pere Roqué , ha assegurat en declaracions als mitjans que dels 4,8 milions que havia pressupostat la Conselleria "només se n'han cobrat uns 900.000 euros".

L'afectat Miquel María ha explicat que va ser precisament a la seva finca on la consellera Teresa Jordà va visitar els danys del temporal i que ell no ha percebut ajudes: “Sóc dels que no he cobrat res i avui companys amb menys afectació han cobrat quantitats de 13.000 , 16.000 i 20.000 euros", ha afirmat.

L'alcalde una de les poblacions més afectades, Bovera, Óscar Acero, ha afirmat que, dels 512 expedients presentats , la Conselleria ha aprovat 171 i denegat 341 i ha considerat que “això és indignant perquè quan hi ha una nevada neva a tot el poble igual".

Per part seva, el director dels Serveis Territorials de la Conselleria a Lleida , Ferran de Noguera, ha assenyalat que alguns recursos estan pendents de resolució: “Es van resolent des dels serveis centrals, em consta que no tots els recursos estan resolts.