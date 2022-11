Arriben gairebé 250 menors migrants a Ponent, un 62% més que el 2021 | @ep

Les comarques lleidatanes han registrat un augment a l'arribada de menors estrangers no acompanyats després del parèntesi per la pandèmia del coronovirus. Segons les dades publicades per la conselleria de Drets Socials, actualment la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) atén un total de 616 joves migrants sols. Tot i que l'arribada d'adolescents sense referents familiars encara se situa per sota de les xifres prepandèmia, entre el gener i el setembre d'aquest any es van comptabilitzar 239 nous expedients de tutela a la província de Lleida, davant dels 147 que es van iniciar el 2021, cosa que suposa un increment del 62,5%

Segons les dades de la conselleria, aquests joves i menors estrangers representen el 52,1% del total de menors tutelats per la Generalitat a les comarques lleidatanes i el 69,1% dels que compten amb una plaça residencial al sistema de protecció a la infància. Pel que fa al perfil dels atesos per la DGAIA , nou de cada deu són barons i, per procedència, el 47,4% vénen de l' Àfrica subsahariana i un 37%, del Marroc . Cal descartar que, entre el març i el maig, van arribar a la província vuit nenes i dos nens provinents d'Ucraïna a causa del conflicte bèl·lic amb Rússia tal com ha publicat Segre.com

Aquests adolescents, que no tenien cap familiar al país, van ser acollits per una família aliena o en un recurs residencial. Al conjunt de Catalunya, el Sistema de protecció de la Generalitat atén un total de 5.294 menors i joves estrangers no acompanyats.