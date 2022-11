Foto: Wikipedia

La Nau Central de la Seu Vella és l’escenari triat per al lliurament dels Premis Literaris 2022. El paer en cap, Miquel Pueyo, acompanyat per la vicepresidenta de la Diputació, Estefania Rufach, i pel regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, ha presentat totes les novetats de la cita literària per excel·lència de les Terres de Lleida. Enguany el Premi d’assaig Josep Vallverdú arriba a la seva 39a edició, mentre que el Premi de poesia Màrius Torres celebra la seva 27a edició. La gran nit de les lletres de la ciutat se celebrarà el 18 de novembre.

Pueyo ha destacat que "la suma de complicitats entre les dues institucions al llarg dels anys és una mostra d’interès compartit i de treball comú per situar Lleida en el mapa literari del país, esperonant el conreu de dos gèneres literaris fonamentals en la cultura d’un país, la poesia i l’assaig, a través de dos guardons que porten els noms de dos autors lleidatans incontestables: Màrius Torres i Josep Vallverdú".

Així mateix, el paer en cap ha post en relleu que "enguany s’escau, a més, una feliç coincidència en el terreny de les lletres a casa nostra, això és, la celebració del centenari del naixement d’un altre escriptor lleidatà, Guillem Viladot i la proximitat de la celebració, el 2023, del centenari del naixement de Josep Vallverdú, per aquest motiu, els premis d’enguany han accentuat aquestes dues commemoracions literàries i s’han tingut en compte en l’acte principal dels premis".



Pel que fa a les procedències dels treballs presentats, en el 39è Premi d’assaig Josep Vallverdú han concorregut originals de les províncies de Lleida, Girona, Barcelona, País Valencià, Illes Balears i altres lliurats en mà, dels quals se’n desconeix la procedència. Pel que fa als treballs del 27è Premi de poesia Màrius Torres provenen de província Lleida, Andorra, País Valencià, Girona, Barcelona, Tarragona, Illes Balears i França.

El jurat del 39è Premi d’assaig Josep Vallverdú (s’han renovat tres membres del jurat perquè ja havien complert els cinc anys de permanència) està format per Jaume Barrull, Anna Berga, Anna Ballbona, Gabriella Gavagnin i Joan Roig. El del 27è Premi de poesia Màrius Torres, per Eva Baltasar, Mireia Calafell, M. Antònia Massanet, Pere Pena i Jordi Virallonga.

Rutllant ha donat alguns detalls de la celebració de la Nit Literària que, sota el nom Estimat amic, rebuda la teva... De V a V, d’un temps, d’una amistat, se sumarà a una commemoració literària important, la del centenari del naixement de Guillem Viladot. Per aquest motiu, com s’ha fet al llarg del 2022 amb altres iniciatives i accions prèvies per recordar la figura i l’obra de l’autor, també en el marc dels Premis Literaris de la ciutat “volem tenir-lo present i celebrar-lo”.

En aquest sentit, el regidor ha explicat que es durà a terme una proposta literària i teatral de la mà dels actors Annabel Castan i Pep Plans que estaran acompanyats de LleidArt Ensemble (amb Nico Cobo, violoncel; Félix Gallego, Viola, i Ariadna Gabarrell, violí).