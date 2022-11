Agents no uniformats de Guàrdia Urbana reforçaran el servei de vigilància i detecció d'abandó d'escombraries i altres residus al carrer @Guardia Urbana

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo , ha informat a la Comissió informativa de les Polítiques de Seguretat i Civisme celebrada avui que la regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència està ultimant un reforç fins a final d'any de l'actuació de la Guàrdia Urbana, amb agents no uniformats, per detectar i sancionar a tots els barris de la ciutat les conductes incíviques que perjudiquen la neteja de l'espai públic. Especialment, s'actuarà contra l'abandonament de bosses d'escombraries i altres residus a la via pública.

Amb aquest reforç es pretén incrementar de manera notòria els seixanta expedients sancionadors que s'estan tramitant, des del mes de juliol passat per infraccions a l'Ordenança municipal de neteja viària.

La Comissió també ha adonat dels avenços que està fent la Paeria per aprovar el reglament municipal regulador de l'ús d'aeronaus pilotades per control remot (drons) per part de la Guàrdia Urbana de Lleida. En aquest sentit, al llarg de la reunió s'ha informat que ja és oberta la fase de consulta prèvia a la ciutadania. Un cop finalitzada aquesta fase, s'iniciarà l'avantprojecte de reglament, tenint en compte les aportacions que s'hagin rebut al respecte. Posteriorment tindrà lloc laprovació inicial del reglament pel Ple Municipal de lAjuntament de Lleida, que està prevista per al mes de desembre. Les aportacions a la fase de consulta es poden fer a través del portal Decidim Lleida .

També s‟ha adonat de l‟inici de l‟expedient administratiu per a la modificació de l‟Ordenança municipal de convivència i civisme, per incorporar la regulació de mesures complementàries a les sancions econòmiques per infraccions administratives, acció que s‟inclou dins del Pla Estratègic de convivència i civisme que s?està elaborant. Es treballa amb la previsió d'obrir el tràmit de consulta pública la setmana que ve.

El paer cap també ha informat que abans que s'acabi l'any s'aprovarà el Pla estratègic de convivència i civisme de Lleida, el qual ja s'ha passat a consulta per la comissió de Convivència, Civisme i Espai Públic del Consell de Ciutat.

Per acabar, s'ha informat sobre el nivell d'execució del Pla de millora de l'espai públic en el període comprès entre el juliol i l'octubre .