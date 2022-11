Seu del Consell Comarcal de l'Alt Urgell / @EP

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat fraccionaments en alguns contractes menors del Consell Comarcal de l'Alt Urgell (Lleida), amb la contractació separada de prestacions que haurien d'haver estat un sol contracte.



En un comunicat, la Sindicatura ha explicat que el seu informe del 2019 , que ha enviat al Parlament, considera que això suposa un "fraccionament indegut del contracte" perquè feien referència a contractacions successives.



"Aquestes incidències han donat com a resultat l´elusió dels requisits de publicitat o els relatius als procediments d´adjudicació que haurien correspost", ha assenyalat la Sindicatura de Comptes.

MÉS INFORMACIÓ Lleida posarà agents de paisà per multar els que abandonin bosses d'escombraries a la via pública



L'informe també assenyala que el Consell Comarcal és propietari del Centre d'Atenció Primària d'Oliana, que utilitza el Servei Català de la Salut, "però no rep cap contraprestació econòmica ni hi ha cap cessió pel seu ús".



El document apunta que l'encàrrec de gestió dels serveis de cuina i monitorització del menjador escolar a l'empresa pública comarcal Iniciativas Alt Urgell, SA. amb una despesa de 222.917 euros , "no ha estat degudament aprovada per l'òrgan competent ni formalitzat en cap document on constin les condicions de l'encàrrec ni els preus establerts".



La Sindicatura de Comptes assenyala que el Consell Comarcal va fer efectiu a l'adjudicatari el pagament d'una bestreta del 40% de l'import del contracte per al subministrament d'un decantador de fangs per a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montferrer, sense que això estigués previst al contracte.