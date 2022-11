La protesta contra la Paeria mobilitza unes 300 persones. | @ep

Al voltant de 300 persones (260 segons la Guàrdia Urbana) es van manifestar ahir contra el govern municipal per reclamar més diàleg en els projectes de ciutat i mostrar el seu rebuig a l’alberg previst a les sitges de Pardinyes, el polígon de Torreblanca i Quatre Pilans i la conversió en zona de vianants “imposada” de carrers. Tal i com ha informat Segre.com, la marxa la van convocar les associacions de veïns de la Bordeta, Magraners, Grealó i Quatre Pilans, Pardinyes, Secà, la Plataforma de Veïns de Pardinyes i l’entitat ecologista Ipcena. Els manifestants van sortir a les 17.00 hores en dos columnes, una des de Cappont i una altra des de Pardinyes, que es van unir a la plaça Paeria.

Durant la protesta, es van cantar consignes contra l’alcalde, Miquel Pueyo (ERC), i el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Toni Postius (Junts), i en defensa de l’Horta, la participació ciutadana i el diàleg. A la plaça Paeria, es va llegir un manifest conjunt per denunciar “el cúmul de projectes” que el govern municipal “està imposant a la ciutadania a cop de decret” i els van instar a rectificar “i obrir d’una vegada la participació real dels ciutadans”. La protesta es va acabar amb la intervenció dels presidents veïnals que la van secundar per explicar els problemes de cada barri. El del Secà, José Carreiro, va anar més enllà i va instar a “expulsar les rates que hi ha a l’ajuntament”.