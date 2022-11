Un moment de l'homenatge. Foto: Paeria

L’Associació Iluminario i el Cercle Guitarrístic a Catalunya van organitzar, el matí del passat diumenge 13 de novembre, un homenatge al mestre Emili Pujol en el Cementiri municipal de Lleida, amb motiu del 42 aniversari de la seva mort, el 15 de novembre de 1980 a Barcelona.

L’acte, que realitzat davant la seva tomba, ha comptat amb la participació de la tinent d’alcalde i regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, la qual va glossar la figura de l’Il·lustre músic i compositor lleidatà, així com representants de la Fundació Emili Pujol, els ajuntaments de La Granadella i Torrebesses i el consell Comarcal de les Garrigues.



Pifarré va assenyalar que Emili Pujol va portar el nom de Lleida i la Granadella (el lloc on va néixer) arreu del món i "el podem considerar un dels grans ambaixadors de les nostres terres des dels anys de la postguerra fins a la dècada dels 80".

La tinent d’alcalde va qualificar la polivalència i gran capacitat tant musical com educativa del mestre Pujol, "que no es va limitar a fer concerts i a exercir com a gran i reconegut compositor, sinó que va desplegar també el seu talent com a investigador i pedagog. Això el va convertir en un músic, podríem dir-ne integral, que va aconseguir un gran reconeixement internacional durant la seva vida i, a la vegada, va deixar testimoni del seu mestratge amb nombrosos alumnes que han estat seguidors de la seva escola", va assegurar.



També van participar en l’acte Jordi Bizarro, del Cercle Guitarrístic, i Jordi Guimet, en nom de l’Associació Emili Pujol. Ambdós van mostrar-se partidaris recuperar el llegat del mestre. El primer va demanar a la Diputació de Lleida, que és el seu dipositari, que tiri endavant un projecte que el faci referència permanent. Al mateix temps, ha expressat el seu desig en recuperar l’obra compositiva de Pujol, de gran valor malgrat que és més desconeguda en haver estat eclipsada davant la figura d’intèrpret i pedagog.