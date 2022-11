Imatge virtual de la nova avinguda Prat de la Riba / Ajuntament de Lleida

L'Ajuntament de Lleida inicia la setmana vinent les obres de remodelació de l'avinguda Prat de la Riba, en unes obres que duraran sis mesos per tal de guanyar més espais per a vianants, accessibilitat i seguretat.

La remodelació consisteix en l'ampliació en més de dos metres i mig de la vorera del costat del Centre d'Atenció Primària, que passarà de tenir entre 3,6 i 3,8 metres fins a 6,3. D'aquesta forma, es facilitarà el passeig en una via molt transitada.

MÉS INFORMACIÓ La protesta contra la Paeria mobilitza unes 300 persones

També s'aprofitarà per a crear espais de lleure més verds i àrees de descans fent petites places a les cruïlles, amb set passos de vianants elevats (cinc d'ells nous) per donar prioritat a les persones que van a peu. A més, s'habilita carril bici en ambdós sentits, amb un total de 844 metres lineals, que permetrà millorar la interconnexió de la xarxa i en especial l'enllaç entre la Zona Alta i Pardinyes.

El paer en cap, Miquel Pueyo, i el primer tinent d'alcalde, Toni Postius, han visitat aquest dilluns les obres i han destacat que s'emmarquen dins de les actuacions d'implantació de nous eixos de vianants, bicicletes i transport públic als eixos bàsics de la futura zona de baixes emissions, finançat amb fons europeus Next Generation.

"L'objectiu d'aquestes obres és impulsar un canvi en la mobilitat de la ciutat que contribueixi a la reducció d'emissions de CO2 i a guanyar espai per als vianants a la via pública", ha afirmat l'alcalde, qui ha demanat també paciència a la ciutadania davant les possibles molèsties.

Per la seva banda, Postius ha assenyalat que "aquesta és una actuació que s'afegeix a les ja iniciades a Alcalde Costa i la Rambla d'Aragó, i les que pròximament es començaran al barri de Pardinyes i el polígon", on també arribarà un nou tram de carril bici. "En total, sumen sis milions d'euros de fons europeus més tres addicionals que posa l'Ajuntament de Lleida per a la millora de la mobilitat i dels usos en bicicleta i per a vianants", ha declarat.

El subdelegat del govern de l'Estat, José Crespín, ha acompanyat Pueyo i Postius en la visita i ha recordat que les obres es financen gràcies als fons de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern d'Espanya. "El que vol el govern d'Espanya és ajudar als ajuntaments a fer unes ciutats més humanes, accessibles i més respirables, que siguin millors per caminar i per viure", ha indicat.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Inicialment s'actuarà en el tram situat entre l'avinguda Alcalde Porqueres i la cruïlla amb Príncep de Viana i, a continuació, es treballarà en el tram des de la plaça Ricard Viñes fins a Alcalde Porqueres.

El pressupost d'aquesta actuació a Prat de la Riba és d'1.435.868 euros i tindrà una durada de 6 mesos. Mentre durin les obres caldrà fer talls puntuals de trànsit, que estaran degudament indicats i amb les rutes alternatives senyalitzades, l'eliminació d'estacionaments i el desplaçament de parades de bus i taxi. L'actuació també inclou la renovació dels semàfors i noves plataformes d'accés als autobusos. També s'hi plantaran 137 arbres, s'instal·laran 68 aparcaments per a bicicletes i 57 nous punts de llum, a més de 34 bancs i 11 cadires.

La visita també ha comptat amb la participació de la tinent d'alcalde Sandra Castro i els regidors Joan Ramon Castro i David Melé.