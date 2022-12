La presentació de l'estudi ha tingut lloc aquest matí a la Cambra de Comerç de Lleida / Ajuntament de Lleida

La Cambra de Comerç de Lleida ha acollit aquest matí la presentació de les conclusions de l'estudi sobre l'optimització del tràfic ferroviari a la Unió Europea, que ha elaborat Ferrmed, a càrrec del president d'aquesta associació, Joan Amorós.

L'estudi posa de manifest la necessitat de prioritzar les inversions en els eixos ferroviaris europeus de mercaderies que concentren la major part del trànsit i, en el cas de l'Estat espanyol, molt especialment pel Corredor Mediterrani, amb una nova concepció d'estacions intermodals, més grans i amb estructura passant, i una gestió integrada amb altres modes de transport, com el que es fa per carretera.

Pel que fa a Lleida, l'estudi aposta per la nova terminal ferroviària a Torreblanca-Quatre Pilans que permeti convertir Lleida i el seu entorn en un gran pol logístic de l'Eix de l'Ebre, amb una millora global de les línies ferroviàries actuals.

El paer en cap, Miquel Pueyo, ha destacat la situació estratègica de Lleida entre el Corredor Mediterrani i l'Atlàntic, amb la proximitat als ports de Barcelona i Tarragona, i la necessitat de millorar les seves connexions i el paper essencial del polígon de Torreblanca-Quatre Pilans.

L'estudi de Ferrmed que avui es presenta constata que circulen més tones de mercaderies pel Corredor de la Vall de l'Ebre entre Lleida i els ports de Barcelona i Tarragona que pel mateix Corredor Mediterrani entre València i Barcelona. Per tant, les relacions bilaterals de col·laboració i també de complicitat amb aquestes dues poblacions portuàries, Barcelona i Tarragona, són una ruta molt clara i molt important per al desenvolupament econòmic de la nostra ciutat i el nostre territori", ha afirmat Pueyo, qui també ha qualificat el polígon de Torreblanca com "un projecte de país", que serà "el millor polígon industrial de Catalunya".

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, ha exposat, per la seva banda, la situació de tramitació d'aquest sector industrial i logístic i el seu gran potencial per a transformar l'economia de tota la plana de Lleida.

Postius ha explicat que la tramitació es troba ara a l'espera de rebre diferents informes sectorials i fer les esmenes que calguin, per tal d'abordar l'aprovació provisional i la definitiva del planejament. "Esperem tenir-ho resolt durant el primer trimestre de 2023 i mentrestant estem treballant en els projectes d'urbanització i reparcel·lació, per a poder començar a donar ja llicències. Estem intentant fer una tramitació exprés, amb la complicitat de totes les administracions", ha afirmat. Postius també ha destacat l'interès expressat per moltes empreses d'Àsia, Estats Units i el nord d'Europa per triar Torreblanca per la seva implantació al sud d'Europa, per les seves bones condicions de connexió logística i disponibilitat de grans parcel·les.

A més, el tinent d'alcalde ha recordat que el Grupo Jorge té previst fer una inversió de 12 milions d'euros a l'estació del Pla de Vilanoveta per a construir-hi naus refrigerades per a l'exportació de carn dels seus escorxadors de Mollerussa i la Franja, que completaran l'espai disponible en aquesta terminal.

La presentació de l'estudi també ha comptat amb la participació del president de la Cambra, Jaume Saltó, del vicepresident de la Diputació, Ferran Accensi, i del president de Cimalsa, Enric Ticó, en representació del conseller de Territori, Juli Fernández, i la presència de la delegda del Govern a Lleida, Montse Bergés.