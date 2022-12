Reunió de la Paeria / Ajuntament de Lleida

La Comissió Especial de l'Horta celebrada aquest dimarts ha repassat les accions dutes a terme en l'àmbit de l'Horta durant aquest any, que s'han centrat especialment en la seguretat, el manteniment de camins i la promoció de la marca Horta de Lleida, entre d'altres, segons ha explicat el regidor d'Ocupació, Responsabilitat Social i Horta, David Melé.

En el manteniment i millora de les infraestructures, s'ha fet una inversió de 400.685 euros repartits en 260 actuacions, on s'inclouen la millora de camins de terra i asfaltats, la reparació de sots, el desbrossament de vorals i altres com la millora de la senyalització, cunetes, passos d'aigua, etc.

Els tècnics municipals han explicat que s'han obert 493 incidències de millora d'infraestructures i se n'han resolt un total de 314. Melé ha assenyalat que el manteniment de camins i el desbrossament són essencials per al desenvolupament de l'activitat agrària a l'Horta i que un dels objectius de la regidoria és la millora constant dels ferms asfàltics, les reparacions i la senyalització dels camins.

En matèria de seguretat, s'ha destacat el projecte de càmeres de lectura de matrícules que es va posar en marxa l'any passat. Durant aquest 2022 s'han col·locat 17 càmeres i s'han triat les ubicacions d'aquelles que queden pendents d'instal·lar durant la tercera fase del projecte. Quan es completi la seva instal·lació durant el primer trimestre de 2023, l'Horta comptarà amb 44 d'aquestes càmeres. També s'ha informat de la futura utilització de drons per a tasques de vigilància, així com dels expedients sancionadors per abocaments il·legals que s'han tramitat.

El regidor David Melé ha destacat la col·laboració i el treball amb els diferents departaments, regidories i institucions per dur a terme els projectes i objectius marcats en el desenvolupament del Pla d'usos, marc principal de la regidoria de l'Horta.

Per la seva banda, Josep Maria Baiget, president de la Comissió, ha destacat el consens polític i la feina realitzada per tècnics municipals, sindicats agraris, associacions i els veïns i veïnes de l'Horta fins a l'aprovació definitiva de l'Ordenança de l'Horta, que va entrar en vigor el 25 de maig d'aquest any.

Aquest any, també s'ha treballat per potenciar la Marca Horta, amb la modificació del seu reglament i la millora de la seva difusió, que ha permès enfortir el sentiment de pertinença al territori que l'identifica.