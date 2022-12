Així serà l'avinguda de Prat de la Riba / Diputació de Barcelonapress lleida

La Paeria ha informat que a partir d'aquesta tarda s'aturaran les obres fins al 9 de fener per les festes de Nadal. Aquesta decisió ha estat molt criticada per les patronals del comerç Pimec Comerç i Fecom, ja que no entenen que "es comencin les obres un dilluns per paralitzar-les divendres durant 15 dies", segons paraules de Manel Llaràs, president de Pimec Comerç.

També va afegir que "hem rebut moltes queixes dels comerciants de la zona, que ja donen per perdudes les vendes del que queda de campanya de Nadal i no veiem que tingui cap sentit tallar carrils durant diversos dies si no es fa cap tipus d’obres".

El cap de l'oposició, el socialista Fèlix Larrosa, també ha criticat l'actual govern per "la falta de previsió del govern municipal, és inaudit i demanarem explicacions”.

NOU CARRIL DE CIRCULACIÓ

El tram de l'avinguda de Prat de la Riba que està afectat per les obres tindrà un carril més de circulació des d'aquest divendres, en direcció al carrer Príncep de Viana. Així ho va asegurar aquest dijous l'Ajuntament, que també va detallar que ampliaries els temps dels semàfors i que millorarien la senyalització per millorar la circulació.

D'aquesta manera, hi haurà operatius dos carrils de circulació per sentit que ja seran definitius des d'aquest divendres, ja que el tercer carril de baixada es destinarà a un carril bici. Tanmateix, un dels carrils en direcció Príncep de Viana es destinarà només al transport públic.