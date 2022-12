La Paeria assumirà la gestió de la zona blava a partir de l’1 de gener de 2023 un cop s’han fet tots els tràmits necessaris per municipalitzar el servei. La Junta de Govern Local ha aprovat l’encàrrec de gestió a l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) dels serveis d’aparcament regulat en via pública d’arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal de vehicles de Lleida i demà el Consell d’Administració haurà d’acceptar-lo.

D’aquesta manera, el diumenge 1, a les 00.00 h s’iniciarà el servei de grua i dipòsit municipal de vehicles. Com el dia 1 és festiu, el servei d’estacionament regulat començarà l’endemà, el dilluns 2, a les 09 h. Les oficines d’atenció a la ciutadania es mantindran a la plaça Blas Infante, 2, i el pagament mitjançant l’aplicació elparking es podrà seguir fent com fins ara.

La municipalització del servei es tradueix en l’encàrrec a l’EMAU, amb una durada de 8 anys, període que ha de servir per executar les inversions necessàries per a la realització del servei en òptimes condicions. Així, els dos primers anys en fase d’implantació i els sis següents en fase d’explotació.

Les contractacions laborals del personal que presta el servei de zona blava, grua i dipòsit municipal seran subrogades a l’EMAU.

L’empresa municipal rebrà el material que sigui objecte de revisió per part de l’antic concessionari, com grues, vehicles, parquímetres, etc. Tot i la provisió del material necessari per poder desenvolupar l’activitat, s’ha estimat fer un seguit d’inversions, per valor d'1 milió d'euros, a més de la inversió que farà l’Ajuntament en nous parquímetres, per un valor de 921.000 euros. La col·locació dels nous aparells es farà a partir de la quarta setmana del mes de gener.