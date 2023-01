Foto: Wikipedia

L' Ajuntament de Lleida , mitjançant la Regidoria d'Esports i de l'Activitat Física, presentarà un projecte als fons europeus Next Generation per adequar i modernitzar el Barris Nord amb un pressupost de 1,06 milions d'euros.

El paer en cap, Miquel Pueyo, ha presentat la proposta, aprovada per la Junta de Govern Local, expressant la seva il·lusió per un projecte que “suposa modernitzar i posar al dia un equipament públic fonamental a la xarxa municipal d'instal·lacions esportives i que, a més , arriba en un moment dolç per al Força Lleida”. Ha subratllat que la Paeria es pot acollir a la convocatòria gràcies a la seva capacitat per organitzar esdeveniments esportius de gran abast i de caràcter internacional, com la Final Four de futbol sala (2012), la final four de la Lliga Europea d'Hoquei Patins (2017) o el Campionat d'Europa de Shows de Patinatge Artístic (2021).

Si es concedeix l'ajuda, el projecte de la Paeria per al pavelló municipal Barris Nord preveu millorar l'eficiència energètica del sistema d'il·luminació amb la implementació de plaques fotovoltaiques. A més, s'hi inclouran equipaments per afavorir la difusió mediàtica i la retransmissió televisiva. Es millorarà la cobertura de connectivitat Wifi i s'hi incorporaran càmeres per retransmetre en streaming.

També se substituiran els dos marcadors actuals que es troben obsolets i desgastats pel transcurs del temps. Així mateix, també s'ampliaran els equips que conformen la megafonia.

L'objectiu del projecte és que les infraestructures del Barris Nord facin un salt endavant a l'apartat tècnic tenint en compte criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat que, a més, permetin projectar a l'exterior el lideratge de la ciutat de Lleida en esport segur, inclusiu i sostenible.

En aquesta convocatòria només es poden presentar equipaments que hagin estat seu d´esdeveniments internacionals, requisit que compleix el Barris Nord.