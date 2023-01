Foto: Paeria

Lleida se sumarà a l'encesa de torres, talaies i talaiots a la Mediterrània pels Drets Humans, que tindrà lloc simultàniament arreu dels territoris de parla catalana el pròxim 14 de gener, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la situació al mar Mediterrani i reivindicar el patrimoni històric i cultural. A la capital del Segrià l'activitat es concentrarà al Castell dels Templers de Gardeny, tot i que també s'encendran la Seu Vella i al Tossal de Moradilla.

Amb l'encesa de talaies es recrearà la comunicació visual entre torres de guaita que eren un recurs d'autodefensa tot i que amb l'acció proposada es convertiran en fars d'acollida. L'objectiu és doble; per una banda, vol sensibilitzar la població sobre la situació que viu el Mediterrani, on moltes persones que es veuen obligades a abandonar casa seva hi perden la vida cada any. Per l'altra, també buscar reivindicar i posar en valor les torres, talaies, talaiots i fortificacions com a patrimoni històric i cultural present al conjunt dels territoris de parla catalana.



A l'Encesa de Torres a la Mediterrània pels Drets Humans 2023 hi participen les poblacions catalanes de Cadaqués, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Mar, Castelldefels, Sant Just Desvern, Santa Susanna, Vila-rodona, Falset, Batea, Lleida, Isona, La Terreta (Tremp), Àger, Santa Oliva, Campredó, Amposta, La Ràpita i Alcanar; a la Ribagorça aragonesa, la població d'Areny de Noguera i Benavarri; i al País Valencià, els municipis de Monòver, Petrer, Teulada, Dénia, Pedreguer i Vila-real.