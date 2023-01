Lleida es va consolidar com a destinació de turisme familiar i gastronòmic de cap de setmana i també de turisme de negocis. L’estada per persona s’amplia en 1’7 nits i el Centre d’Informació Turística ha atès un 21,88% més de visitants que a l’any 2021. Precisament, l’ens de promoció turística de l’Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida, participarà aquesta dies a la Fira Internacional de Turisme, FITUR.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, (INE), la ciutat de Lleida es consolida, l’any 2022, com a destinació de turisme familiar i gastronòmic de cap de setmana i també en clau de turisme de negocis.

A data 31 de novembre, el nivell de les pernoctacions, amb 336.491, continuava en ascens, fins i tot respecte al mes anterior, octubre, que se’n va registrar 309.729.

A la progressió en positiu s’hi suma també la xifra, a l’alça, d’estada a la ciutat per persona/dia. Després d’anys estancada entre 1,2 i 1,4 dies, l’any 2022 s’ha tancat amb una mitjana d’1’7 dies d’estada per persona a la ciutat.

Pel que fa a visitants, i segons xifres de l’Institut Nacional d’Estadística, (INE), la ciutat de Lleida va acabar el mes de novembre en progressió positiva i es va concretar 198.725 visitants, (184.479 a l’octubre), i amb la previsió que l’any 2022, s’hagi travessat la barrera de les 200.000 persones.

Amb aquest balanç de dades en positiu, l’ens de promoció turística de l’Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida, participa aquests dies a la Fira Internacional de Turisme, FITUR, a IFEMA, Madrid, on tindrà presència a l’estand de promoció turística de Catalunya.

El president de Turisme de Lleida, Paco Cerdà, participarà a l’Assemblea anual de la xarxa Ciudades AVE, signarà un conveni amb RENFE que reverteix en determinats descomptes per a persones que viatgin a Lleida en les diferents convocatòries de turisme MICE, congressos o jornades, i assistirà també a l’acte de lliurament de la certificació com Destinació de Turisme Intel·ligent, (DTI), que rep la ciutat de Lleida, aquest any, per primer cop.

BALANÇ 2022 DEL CENTRE D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE TURISME DE LLEIDA

En un altre ordre, des del Centre d’Informació Turística, de Turisme de Lleida, l’any 2022 deixa un balanç final de 29.129 visitants atesos, la qual cosa suposa un ascens del 21,88% respecte 2021 tot i que encara és una mica inferior a les dades d’abans de la pandèmia (-16,36 %).

El perfil de les persones que visiten Lleida i passen pel CIR de Turisme de Lleida, al carrer Major, correspon principalment a parelles i famílies que s’interessen per conèixer la ciutat visitant els principals llocs d’interès i per la gastronomia local. Molts d’aquests visitants pernocten més d’una nit a la ciutat i amb visites a cellers, a comarques dels voltants o trien activitats de natura, Horta i senderisme.

Pel que fa a les procedències, destaca el turisme d’arreu de Catalunya, sobretot de Barcelona i rodalies. A nivell estatal, Lleida genera interès especial als visitants de Madrid de la Comunitat Valenciana, País Basc, Aragó i també Andalusia.

Els visitants estrangers, que mica en mica retornen a Lleida, després de la pandèmia, són principalment originaris de França i, en ascens, també del Regne Unit.

AUGMENT DEL 64% D'ASSISTENTS A LES VISITES GUIADES

Al 2022, 9.363 persones han gaudit de les diferents visites guiades que han reservat prèviament per grups o col·lectius o de les programades per Turisme de Lleida, els caps de setmana. Aquesta xifra suposa que un increment del 62,13% (3.588 persones) respecte l’any 2021 i l’estabilització de les xifres prepandèmia.