La 60a edició de la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues arranca aquest divendres fins al pròxim diumenge 22 de gener. Enguany, comptarà amb una setantena d'actes, on hi destaquen 44 xoucookings amb els quals el certamen reforça la seva aposta per la gastronomia feta amb productes de qualitat i proximitat.

En aquesta edició hi estarn presents prop d'un centenar d'estands: 60 vinculats a la indústria agroalimentària de proximitat (11 més que en l'edició anterior), i 34 vinculats a l'oli de qualitat verge extra (4 més que l'any passat). La superfície total de Fira augmenta per donar acollida a totes aquestes parades, i assolirà els 5.800 metres quadrats. Enguany, s'ha instal·lat una nova carpa per als concerts de 1.200 metres quadrats.

L'alcaldessa de les Borges, Núria Palau, va explicar que la seva previsió era recuperar les xifres prepandèmiques. És per això que el consistori i el Patronat de Fira encaren la 60a edición "amb molt bones sensacions i molta il·lusió".

NOVETATS D'ENGUANY

Entre les novetats d'aquest any, s'inclouen els xoucookings i les demostracions en directe de xefs amb gran renom, com alguns que tenen 6 estrelles, el millor mestre xocolater del món, el presentador de cuines de TV3, etc.

La Fira serà inaugurada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i tindrà una clausura dedicada a tots els equips que històricament han fet Fira i als expositors i expositores.

També destaca la unió amb la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, mentre que els ambaixadors de l'Oli de Qualitat de Catalunya 2023 seran l'empresari vitivinicultor i enòleg Tomàs Cusiné i la periodista Mireia González.