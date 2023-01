El Govern destinarà 1,8 milions a millorar la xarxa viària rural del Pallars Sobirà|@EP

La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà , ha anunciat aquest dissabte que el Govern destinarà 1,8 milions d'euros al nou Pla de Camins amb l'objectiu de millorar la xarxa viària rural d'accés als nuclis del Pallars Sobirà ( Lleida).

Vilagrà ha destacat que aquest pla és una proposta col·laborativa, consensuada i negociada entre administracions públiques i institucions, ha informat la Conselleria de Presidència en un comunicat.

Ha defensat que el Govern és municipalista, visita el territori, coneix les necessitats de la ciutadania i treballa "perquè tots tinguin oportunitats on sigui que hagin nascut".

"No podem deixar el Pirineu al marge. El Pirineu és al centre, hi hagi Jocs Olímpics o no hi hagi Jocs Olímpics", ha reivindicat Vilagrà.

MILLORAR LA CONNECTIVITAT I MOBILITAT DELS VEÏNS

Per a Vilagrà, els camins de la zona necessiten "urgentment actuacions de millora per motius de seguretat" i ha assegurat que aquestes són vitals per millorar la connectivitat i la mobilitat de les persones.

Així, el pla contempla el reforçament del paviment asfàltic i la millora del drenatge longitudinal i dels elements de seguretat de la xarxa viària de la zona.

Vilagrà ha presentat la iniciativa amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles L. Isus, i alguns alcaldes de la zona.