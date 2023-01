Foto: Ajuntament de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquesta matinada dos persones com a presumptes autors materials d’un delicte d’incendi, amenaces i lesions en un bloc de pisos ubicat al carrer Sant Andreu, 14-16 de Lleida. Es tracta de dos homes, de 30 i 34 anys, que ja tenen antecedents previs.

L’incendi de l’edifici, que es va produir dissabte a la tarda, va provocar sis ferits -entre ells un caporal del cos de policia local- i 11 inquilins van haver de ser desallotjats. Després de la valoració dels tècnics de l’Ajuntament de Lleida, l’edifici va ser precintat al comprovar que era inhabitable.

La Guàrdia Urbana de Lleida també els ha detingut com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a l’interior de domicili en l’esmentat edifici. Un testimoni hauria manifestat al cos de policia local que els hauria vist escalar per la façana posterior de l’edifici. Ambdós persones s’han posat a disposició del Cos de Mossos d’Esquadra per tal que es continuïn les diligències corresponents.