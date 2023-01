Lleida / Arxiu

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha fet un estudi en el que s'ha determinat que les dades d'edificació a Lleida "són positives i indiquen un creixement tímid, però sostingut al llarg del temps", segons ha expressat en un comunicat. D'aquesta forma, es conclou que, amb 278.192 metres quadrats de superficie edificada, s'ha augmentat un 4% respecte al 2021 i un 14,8% respecte al 2019.

Pel que respecte a l'obra nova, ha augmentat un 9,9% respecte als anys anteriors, mentre que la rehabilitació ha disminuït respecte 2021 però per sobre de les dades de 2019 (+10,7%).

La ciutat de Lleida ha concentrat el 34,4% del total de la superfície visada a la província, mentre que la resta de ciutats que destaquen son Guissona (3,5%) i Bellver de Cerdanya (3,2%).

Tanmateix, el COAC apunta a que hi ha instalada una manca de cultura rehabilitadora. Els municipis on s'han visat més superficie de rehabilitació han estat Lleida (22%), la Seu d'Urgell (2,5%) i Alcarràs (1,8%). Per altra banda, entre els municipis amb més superfície visada d'obra nova hi destaquen Lleida (42,3%), Guissona (5,3%), Bellver de Cerdanya (4,3%) i Agramunt (3,6%).

Pel que fa a la superfície d'habitatge, Lleida lidera el ranking (42,1%), seguit per Guissona (4,7%), Bellver de Cerdanya (4,1%) i Tàrrega (3%).

Si es compara amb les dades globals de Catalunya, amb 3.253.266 metres quadrats, la superfície d’habitatge visada a les comarques de Lleida representa un 6,1% del total.