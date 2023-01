Cap de Vaqueira - Wikipedia

Les temperatures mínimes van fregar la matinada passada els -13ºC, la setmana més freda des de començament del 2023, amb la mínima registrada a l'observatori de Cap de Vaqueira ( Lleida ), on el mercuri va arribar a -12,7ºC, i amb gelades generalitzades a bona part del país, segons dades observades per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Així, durant la matinada d'aquest dijous a Sierra Nevada (Granada) es van assolir -11,9ºC; -11,2ºC a Point Ainé (Lleida) i a Sabiñánigo (Osca); -10,2ºC a Astún; -9,1ºC a Martinet (Lleida); -7,8ºC a Benasc (Osca); -7,4ºC a La Molina (Girona), -7ºC a Salamanca o Sanabria (Zamora) i Navasfrías (Salamanca), -6,7ºC.

A Medina de Rioseco (Valladolid) el mercuri va baixar a -5,7ºC; La Pinilla (Segòvia), a -5,6ºC i van caure fins a -5,4ºC a Oropesa (Toledo) i Puerto del León (Madrid).

A bona part de l'interior, a més, les mínimes van rondar els -4 o -5ºC, com per exemple a Espiel (Còrdova), on el mercuri va baixar a -4,8ºC; Fresno de Sayago (Zamora), amb -4,5ºC; Granada aeroport,

Sardón de Duero (Valladolid) i Valdezcaray (La Rioja), van registrar -4,4ºC; mentre que la mínima va ser de -4,3ºC a Navalmoral de la Mata (Càceres); de -4,2ºC a Manresa (Barcelona) i Somosierra (Madrid) i de -4,1ºC a Girona aeroport.

A Cuéllar (Segòvia) i Almonte (Huelva), la gelada va arribar a -4ºC i van fregar aquesta mínima a Chinchilla (Albacete), on el mercuri va arribar a -3,9ºC; Còrdova-aeroport, -3,8ºC; Palència, amb -3,6ºC i Arévalo (Àvila) o Zamora, que van baixar a -3,3ºC.

Una mica menys freda va ser la nit a Lleida , on es va registrar una mínima de -2,8ºC oa Valladolid, amb -2,1ºC.

Amb vista a aquest divendres, les temperatures experimentaran una pujada lleugera, encara que no prou perquè desapareguin les gelades nocturnes.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) espera que aquest divendres les gelades segueixin sent generalitzades i que siguin fortes als Pirineus. A més, avisa per les precipitacions, que seran localment persistents a la serralada Cantàbrica i que deixaran acumulacions significatives de neu en aquestes zones així com al nord dels sistemes Central i Ibèric.

El vent bufarà fort o amb cops molt forts als litorals de Galícia, Empordà , nord de Balears, Canàries, Pirineus, sistemes Central i Ibèric i vall de l'Ebre.

Tot i això, les temperatures ascendiran a la meitat sud-oest peninsular, tant les màximes com les mínimes i no hi haurà canvis o pot haver-hi descensos lleugers a la resta del país.

Així, indica que excepte a l'extrem sud-oest les gelades continuaran sent generalitzades a zones de l'interior peninsular, més intenses a muntanya i arribant a fort als Pirineus.

Els vents bufaran del nord i nord-est, fort a litorals de Galícia, tramuntana a l'Empordà i nord de Balears, i amb intervals forts a les Canàries occidentals i hi haurà cops molt forts del nord-oest als Pirineus, sistemes Central i Ibèric i vall de l'Ebre. vents aguditzaran la sensació tèrmica de fred.