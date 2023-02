Foto: Paeria

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo i altres responsables de la Paeria han presentat la memòria de seguiment de Pacte Social per Lleida durant l’any 2022 i la previsió d’accions a consolidar aquest any 2023. El pacte s’estructura en 4 eixos que es concreten en governança i excel·lència operativa, imatge, projecció i promoció de la ciutat, igualtat, diversitat i inclusió social i emergència climàtica, ambiental i sanitària. En cadascun d’aquests àmbits el nivell d’execució de les diferents accions pactades en base a l’acord entre els sindicats majoritaris, CCOO i UGT i l’Ajuntament de Lleida ja se situa al voltant en un 96’2% de compliment.

El Pacte preveu la implementació de mesures i compromisos capaços de donar resposta a les necessitats de la ciutadania de Lleida, prenent com a prioritària la concepció d’una Lleida “més connectada, més justa, més compromesa i més cohesionada; una ciutat compacta que vetlli per prevenir les desigualtats i actuï com a motor de transformació social d’acord amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030”, així ho ha manifestat l’alcalde, Miquel Pueyo, en el decurs de l’acte de balanç.

Al seu torn, la tinent d’alcalde, Jordina Freixanet, que ha detallat els percentatges de compliment del pacte en els diferents eixos i ha repassat les accions consolidades l’any 2022 i els aspectes prioritaris que es desenvoluparan aquest any en el marc del pacte, ha afirmat que “el pacte determina 214 accions que, repartides en els quatre eixos, esdevenen un compromís d’actuació. Retem comptes, expliquem i som estrictament transparents amb les accions del pacte assolides de l’any 2022 i encarem les prioritats per aquest 2023 en un exemple de concertació amb els sindicacions que culmina en un major benestar pels ciutadans i per a les ciutadanes de Lleida”.

Durant l’any 2022, el Pacte Social per Lleida ha permès assolir propostes significatives per a la ciutat de Lleida com pot ser el retorn de la zona blava a la gestió pública, que s’ha fet efectiva aquest gener. També destaca la consolidació de la Fira de la Contractació Pública, que del 21 al 23 d’aquest mes de febrer, celebrarà la seva 3a edició. El Pla Estratègic que estableix un catàleg de feines requerides pel mercat laboral a curt i mitjà termini. El Pacte contra la segregació escolar. El foment d’una cultura saludable i conciliadora que s’està treballant de manera transversal amb les regidories de Serveis Socials, Educació i Joventut.

La secretària general de CCOO a Lleida, Cristina Rodríguez, ha afirmat que “des del primer moment el sindicat es va posar a disposició de la ciutat i de la ciutadania perquè el pacte és una eina i un exemple de concertació social per a la millora innegable dels drets dels lleidatans i de les lleidatanes”.

En altres àmbits, el pacte també ha permès concretar un Protocol del dol en cassos d’assassinat per violència masclista, impulsar clàusules d’igualtat de gènere als contractes públics i fomentar les campanyes de sensibilització ciutadana en matèria LGTBIQ+. En el marc del Pacte també s’ha ampliat el servei de taxi a més partides de l’Horta, es treballa en la rehabilitació d’edificis per a millorar la seva accessibilitat i que siguin eficients energèticament parlant o, en un altre nivell, s’estan identificant els habitatges buits que hi ha a la ciutat per tal d’elaborar un cens que permeti identificar-los.

El secretari general de la UGT, José Luís Aguilà, ha destacat, “l’actual Pacte Social per Lleida és el més integrador i social dels últims anys i per això esdevé un salari en diferits per a la ciutadania, perquè a més lliga els objectius propis amb els ODS i, en conclusió, és útil i efectiu respecte a la realitat que viu la societat de Lleida”.

L’alcalde Pueyo i la tinent d’alcalde Freixanet també han detallat que l’efecte del Pacte Social per Lleida continua expandint-se durant aquest any 2023 amb la incorporació dels sindicats al Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació, amb la creació d’una comissió de treball per a l’estudi d’un salari mínim de ciutat o la revisió del pla climàtic de Lleida 2030 i la creació del consell plenari pel clima, entre altres mesures i accions planificades.