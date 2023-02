L’IMO farà un curs sobre comunicació i col·laboració amb eines digitals amb fons europeus. | @IMO

L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) Salvador Seguí impartirà els propers mesos una acció formativa sobre comunicació i col·laboració amb eines digitals que estarà finançat amb els fons europeus Next GenerationEU.



El taller, de nivell bàsic, és de 40 hores de durada i té un cost de 7.800 euros, que és la quantitat sol·licitada i que ha estat atorgada. Començarà el mes de març i podran beneficar-se quinze dones.



El curs s’estructura en tres mòduls, en què s’aplicaran eines de comunicació digital per compartir informació i continguts; es faran accions de col·laboració entre persones per promoure el treball en equip amb eines digitals, i participar en plataformes de participació ciutadana en entorns digitals.



El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha promogut aquesta convocatòria de subvencions en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a través del Ministeri de Treball i Economia Social i el Departament d’Empresa i Treball. En concret, la convocatòria és per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques. Prioritàriament, s’adreça a dones desocupades residents, preferentment, en municipis de menys de 30.000 habitants.



Aquests cursos de formació professional per a l’ocupació, dins el programa ADA, són accions formatives teoricopràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitació professional i la qualificació professional i afavorir la inserció laboral de les persones treballadores, i especialment les que es troben en situació d'atur.