Guàrdia Urbana a Lleida / @EP

La Guàrdia Urbana va detenir dissabte passat al migdia un lladre després que aquest es quedés adormit en una de les habitacions de la vivenda, ubicada a la travessia del Carme. L'episodi va tenir lloc cap a les 13.00 hores , quan la inquilina va trucar a la policia per avisar d'un possible robatori al seu pis.

Al cap d'uns minuts, els agents van arribar i ella va avisar que es va trobar amb tot el pis regirat i les seves pertinences per terra. Per més in... el lladre estava dormint en una de les habitacions. Els agents van despertar el noi, un noi de 21 anys, i els va explicar que havia entrat a través d'una finestra oberta i portava a sobre el mòbil de la filla que vivia a casa.

És per això que el jove ha estat detingut com a presumpte autor d'un robatori amb força. Segons l'últim balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l'Interior, entre el gener i el setembre del 2022 es van registrar 241 robatoris amb força en domicilis de Lleida capital, fet que suposa un increment del 29,6% respecte al mateix període del 2021.